Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 32. haftasında sahasında konuk edeceği İstanbulspor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 32. haftasında sahasında konuk edeceği İstanbulspor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas presile devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışma yaptı. Bursaspor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek. - BURSA

Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TFF'nin Cüneyt Çakır'ı tebrik etmek için kullandığı fotoğraf alay konusu oldu: Pritt'le mi yapıştırdınız!
TFF'nin Cüneyt Çakır'ı tebrik etmek için kullandığı fotoğraf alay konusu oldu: Pritt'le mi yapıştırdınız!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Yılmaz Vural Fırat Aydınus Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Kripto Para Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları devam ediyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 21:43:23. #1.16#

title