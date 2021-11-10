Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Liglere verilen milli arada Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında karşı karşıya geleceği İstanbulspor müsabakası hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile başladı. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat 10dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde şut çalışmaları yaptı. Sakatlıkları süren Mehmet Erdem Uğurlu ve Ramazan Keskin'in tedavilerine devam edildi.

Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. Yeşil-beyazlılar, İstanbulspor maçı hazırlıklarını cumartesi günü Galatasaray ile yapacağı hazırlık karşılaşmasıyla devam ettirecek. - BURSA

Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title