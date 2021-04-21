Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı
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Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 32. haftasında karşı karşıya geleceği İstanbulspor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 32. haftasında karşı karşıya geleceği İstanbulspor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile başladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Bursaspor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek. - BURSA

Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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