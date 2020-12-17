Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları sürüyor

17.12.2020 18:24 | Son Güncelleme: 17.12.2020 18:28
Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları sürüyor

Üst üste aldığı galibiyetlerle dikkat çeken Bursaspor, deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Üst üste aldığı galibiyetlerle dikkat çeken Bursaspor, deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

TFF 1.Lig'in 15. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Ardından dar alanda pas pres oyunu oynayan yeşil beyazlılar, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Bursaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek. İstanbulspor-Bursaspor maçı Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. - BURSA

Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Varank Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Selahattin Demirtaş
Magazin Ezgi Mola Serdar Ortaç Hakan Taşıyan Mustafa Üstündağ
Spor Neymar Ersun Yanal Pierre Webo Abdullah Avcı Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Kumluca Fenerbahçe Merkez Bankası Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları sürüyor | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 18:30:40. #1.15#
title