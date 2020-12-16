Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı
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Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı

16.12.2020 18:34 | Son Güncelleme: 16.12.2020 18:37
Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı

Son haftalarda izin yapmadan çalışmalarına devam eden Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Göztepe galibiyeti sonrası, yine ara vermeden ligde karşı karşıya geleceği İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı.

Son haftalarda izin yapmadan çalışmalarına devam eden Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Göztepe galibiyeti sonrası, yine ara vermeden ligde karşı karşıya geleceği İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı.

TFF 1.Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile başladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, dar alanda pas pres çalışmalarıyla devam etti. Morallerin oldukça yüksek olduğu gözlenen Yeşil beyazlı takım, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Dün Göztepe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında görev alan futbolcular, yenileme çalışmaları yaptı. Bursaspor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - BURSA

Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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