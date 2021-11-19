Bursaspor'da İsmail Çokçalış kadro dışı bırakıldı
AA / İsmail Özdemir - Haberler | Spor
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un futbolcusu İsmail Çokçalış'ın alacaklarının ödendiği ve yönetim kurulu kararıyla çalışmalarını Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde sürdüreceği bildirildi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un futbolcusu İsmail Çokçalış'ın alacaklarının ödendiği ve yönetim kurulu kararıyla çalışmalarını Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde sürdüreceği bildirildi.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Çokçalış'ın alacakları nedeniyle kulübü Türkiye Futbol Federasyonuna şikayet ettiği hatırlatıldı.
Çokçalış'ın 2 milyon 199 bin liralık alacağının ödendiği belirtilerek, "Profesyonel futbolcu İsmail Çokçalış, yönetim kurulumuzun kararıyla çalışmalarına Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'mizde devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.
AA / İsmail Özdemir - Spor Haberleri
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