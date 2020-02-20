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Bursaspor'da Igor Wanderson da Silva ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Brezilyalı futbolcu Igor Wanderson da Silva ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

20.02.2020 20:14 | Son Güncelleme: 20.02.2020 20:14
Bursaspor'da Igor Wanderson da Silva ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Brezilyalı futbolcu Igor Wanderson da Silva ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Igor Wanderson da Silva ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Igor Wanderson da Silva'ya bundan sonraki yaşantısında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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