Bursaspor'da Hazırlıklar Sürüyor
Bursaspor, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla günün ikinci çalışmalarını gerçekleştirdi.
Bursaspor, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla günün ikinci çalışmalarını gerçekleştirdi.
Özlüce Tesisleri'nde Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Topla yapılan ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman dar alanda yapılan kontrol pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra yarı sahada çift kale maç yapan yeşil-beyazlılar, son bölümde ise geniş alanda 6 minyatür kale ile maç yaptı.
Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - BURSA