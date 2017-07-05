Bursaspor'da Hazırlıklar Sürüyor

Bursaspor, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla günün ikinci çalışmalarını gerçekleştirdi.



Özlüce Tesisleri'nde Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Topla yapılan ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman dar alanda yapılan kontrol pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra yarı sahada çift kale maç yapan yeşil-beyazlılar, son bölümde ise geniş alanda 6 minyatür kale ile maç yaptı.



Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - BURSA