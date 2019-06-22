Bursaspor'da Hayri Yazıcı başkanlığa aday oluyor

Bursaspor'da Hayri Yazıcı başkanlığa aday olma kararını aldı.

Bursaspor Kulübü'nde yarın gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul öncesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bursaspor başkanlığı için tek aday olarak seçime girecek olan Mesut Mestan'a karşı daha önce Hayri Yazıcı ismi gündeme gelirken, bugün Bursa'ya gelerek ekibiyle toplantı yapan Yazıcı aday olmaya karar verdi. Yazıcı'nın adaylığının resmi olması için kongrede önerge verilip kabul edilmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

- Bursa