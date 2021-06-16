Bursaspor'da 'Hatıran Yeter Kampanyası' sona erdi 1 milyon 167 bin TL'lik destek geldi
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Bursaspor'da 'Hatıran Yeter Kampanyası' sona erdi 1 milyon 167 bin TL'lik destek geldi

Bursaspor'da 'Hatıran Yeter Kampanyası' sona erdi 1 milyon 167 bin TL'lik destek geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor Kulübü'nde Şubat ayında başlatılan 'Hatıran Yeter Kampanyası' sona erdi.

Bursaspor Kulübü'nde Şubat ayında başlatılan 'Hatıran Yeter Kampanyası' sona erdi. Yeşil-beyazlı kulüp, 1 milyon 167 bin TL kazanç sağladı.

Maddi anlamda zorluklar yaşayan ve Şubat ayında 'Hatıran Yeter Kampanyası' ile gelir sağlamaya çalışan Bursaspor Kulübü, beklediği ilgiyi göremedi. Sona eren kampanyası sonra yeşil-beyazlı kulübün kasasına 1 milyon 167 bin TL girdi. Ersin Toker, İsmail Akıer, Emir Akbayır ve Özgen Karadayı'dan oluşan Kampanya Kurulu, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gerçekleştirilen kampanyanın resmi olarak sona erdiğini, kampanya kapsamında toplanan bağışlar ile sadece personel maaşları, sporcu ve teknik kadroya ödeme yapıldığını ifade ettiler.

İlkokul öğrencileri aralarında 100 TL topladı!

Bursaspor'un zor zamanında yanında olan her bir katılımcıya, taraftara, şehir idaresine ve sanayiicileri ile belediye başkanlarına teşekkür eden Bursaspor Hatıran Yeter Kampanya Kurulu, ortak açıklamada, "Bu üzücü ve yıpratıcı sezonda bizleri gururlandıran tek gelişme bağış kampanyamıza katılan İnegöl Vehbi Koç İlkokulu 4B sınıfı öğrencileri oldu. Yaşları küçük ama mesaj ve davranış olarak büyük duruşlarına karşı huzurlarınızda bu kardeşlerimize Bursaspor Umuttur'u bizlere tekrar hatırlattıkları için çok teşekkür ederiz. Aralarında topladıkları en değerli 100 TL, sevdamız, Bursasporumuz için harcandı ve kulübümüz için çok değerliydi. İsteğimiz bu onurlu davranışlarına, katılım sağlayabilecekleri özel bir etkinlik düzenlemekti. Fakat içinde bulunduğumuz pandemi süreci sebebi ile teşekkür armağanı olarak özel hazırlatmış olduğumuz imzalı Bursaspor formamızı kendilerine ilettik" ifadelerine yer verdi.

Hesapta kalan 33 bin TL, yetkililere teslim edildi

Açıklama şu şekilde devam etti: "Etkinliğimizde yaklaşık 4 Milyon nüfuslu şehrimizden toplam 1.167.098,50 TL. değerinde bağış katkısı sağlanabilmiştir. Toplanan bu parayla sadece personel maaşları, sporcu ödemeleri ve teknik kadro ödemeleri yapılmıştır. Maaş ödemeleri haricinde kesinlikle hiç bir ödeme yapılmamıştır. Ödemelerin ardından kampanyaya özgülenen banka hesabı kapatılarak, tüm ayrıntıları içeren banka hesap hareketleri ve hesapta kalan tutar olan 33.276,50 TL nakit, Bursasporumuz yetkililerine teslim edilmiştir. Ayrıca kampanyanın sonlandırılmasına ilişkin dilekçemiz ve onaylı banka hesap haraketleri mevzuata uygun olarak düzenlenerek, Bursa İl Sivil Toplum İlişkiler Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. Duyarlı Bursaspor Kamuoyuna saygılarımızla bildiririz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bursaspor'da 'Hatıran Yeter Kampanyası' sona erdi 1 milyon 167 bin TL'lik destek geldi - Haberler Spor
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