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Bursaspor'da günün ilk antrenmanı kondisyon salonunda gerçekleşti

Bursaspor'da günün ilk antrenmanı kondisyon salonunda gerçekleşti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor'da, Adanaspor maçı hazırlıkları sabah saatlerinde kondisyon salonunda yapılan antrenmanla devam etti.

Bursaspor'da, Adanaspor maçı hazırlıkları sabah saatlerinde kondisyon salonunda yapılan antrenmanla devam etti.

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Yeşil-beyazlı takımı, kondisyon salonunda kuvvet çalışmaları yaparak antrenmanı tamamladı. Bursaspor akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor'da günün ilk antrenmanı kondisyon salonunda gerçekleşti

Bursaspor'da günün ilk antrenmanı kondisyon salonunda gerçekleşti

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