Bursaspor'da Göztepe Maçı Hazırlıkları

Bursaspor, Süper Lig'in 12. haftasında 18 Kasım Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla sona erdi.



Milli takım kamplarından dönen futbolculardan Harun Tekin, Barış Yardımcı, Kubilay Kanatsızkuş, Ertuğrul Ersoy, Muhammed Şengezer ve Rüştü Hanlı, antrenmanda takımdan ayrı koşarken, William Troost-Ekong ise salonda çalıştı.