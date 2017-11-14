Bursaspor'da Göztepe Maçı Hazırlıkları
Bursaspor, Süper Lig'in 12. haftasında 18 Kasım Cumartesi günü evinde Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bursaspor, Süper Lig'in 12. haftasında 18 Kasım Cumartesi günü evinde Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce Tesislerinde, teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 40 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas pres çalışmasıyla devam etti. Daha sonra koordinasyon ve çabukluk çalışması yapan yeşil-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.
Bursaspor, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.