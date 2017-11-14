Bursaspor'da Göztepe Maçı Hazırlıkları

Bursaspor, Süper Lig'in 12. haftasında 18 Kasım Cumartesi günü evinde Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Özlüce Tesislerinde, teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 40 dakika sürdü.



Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas pres çalışmasıyla devam etti. Daha sonra koordinasyon ve çabukluk çalışması yapan yeşil-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.





Bursaspor, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.