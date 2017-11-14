- Bursaspor'da Göztepe hazırlıkları sürüyor



BURSA - Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-beyazlı ekip, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sabah saatlerinde Özlüce Tesisleri'nde Teknik Direktör Paul Le Guen yönetiminde yapılan antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra sakatlığı süren isimler katılmadı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, istasyon çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde taktik ağırlıklı çift kale maç çalışması yapıldı. Öte yandan antrenman İHA ekibi tarafından drone ile de görüntülendi.

Yeşil-beyazlılar, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.