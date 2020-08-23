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Bursaspor'da gergin kongre

Bursaspor'da yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulun birinci toplantısında kongre üyeleri arasında gerginlik yaşandı.

Bursaspor'da gergin kongre
23.08.2020 13:11 | Son Güncelleme: 23.08.2020 13:15

Bursaspor'da yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulun birinci toplantısında kongre üyeleri arasında gerginlik yaşandı. Çevik kuvvet polisinin de müdahale ettiği olaylar büyümeden yatıştırıldı.

Geçtiğimiz günlerde Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ve ekibinin almış olduğu olağanüstü kongre kararının ardından bugün Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleştirilecek olan genel kurulun birinci toplantısında olaylar çıktı. Kongre üyelerinin aralarında sebebi bilinmeyen çıkan olaylara çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi de müdahale etti. Olaylar büyümeden yatıştırıldı.

Öte yandan olağanüstü genel kurulun bugün yapılması için 2 bin 66 kongre üyesinin imza vermesi gerekirken, 703 imzanın toplanmasından dolayı kongre çoğunluk aranmaksızın 30 Ağustos Pazar günü 17.00'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yapılacak. Bursaspor'un tek adaylı kongresinde başkan adayı Erkan Kamat'ın önümüzdeki hafta resmen başkanlığını ilan etmesi bekleniyor.

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı İdris Sevinç, kongrede imzaların yeterli olmadığını vurgulayarak, "Bugün burada en az 2 bin 66 üyemizin imza vermesi gerekirken, bu sayı 703'te kaldı. Böyle bir sıcak günde 703 kişinin buraya gelmesi yeterli olmadı. Genel kurul 30 Ağustos saat 17.00'de burada yapılmak üzere ertelenmiştir" dedi.

Bursaspor Başkan Adayı Erkan Kamat, "Çok önemli bir süreçten geçerken bütün Bursa'nın bizim kadar bu konuya hassasiyet gösterip ilk oturumda kongrenin yapılmasını çok arzu etmiştik. Ama kötü bir tablo çizmek istemiyorum. Bursaspor çok büyük bir kulüp ve camiadır. İlk oturumda 703 kişi gelip imza attı. Biz 300 - 400 kişilerle kongrelerle yaptık. Türkiye'de camiayım diye geçinen kulüplerde 703 tane kongre üyesi dahi yoktur. Bunun altını özellikle çiziyorum. Bursaspor büyüktür. Biz bir haftada bir şey kaybetmiş olmayız. Biz 2 haftadır arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Gerekeni yapacağız. Gelen arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Haklarını helal etsinler" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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