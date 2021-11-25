Bursaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları tamamlandı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bursaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları tamamlandı

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saatsürdü. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde sut çalışmaları yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor bugün öğle saatlerinde Ankara'ya hareket edecek. - BURSA

Bursaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title