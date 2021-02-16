Bursaspor'da genç oyunculara destek

Tuzlaspor'da sahasında berabere kalan ve bu sezon ligde ilk kez bu maçta gol bulamayan Bursaspor'da genç oyuncu Batuhan Kör'e destek verilirken; kaleci Ataberk de kurtarışlarıyla yıldızlaştı.

Tuzlaspor'da sahasında berabere kalan ve bu sezon ligde ilk kez bu maçta gol bulamayan Bursaspor'da genç oyuncu Batuhan Kör'e destek verilirken; kaleci Ataberk de kurtarışlarıyla yıldızlaştı.

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'de bu sezon ilk kez bir maçı gol atamadan tamamlarken, sahasında Tuzlaspor ile golsüz berabere kaldı. Bu sonucun ardından puanını 31'e yükselten Bursa temsilcisi, 9'uncu sıradaki yerini korudu. Galibiyet hasreti 3 maça çıkmasına karşın, önceki Giresunspor ve son olarak Tuzlaspor karşısında ortaya koyduğu futbol ile umut vaat eden Bursa ekibi, kritik bir sürece girecek.

6 haftalık periyotta, kendisinin alt basamağındaki ekiplerle karşılaşacak olan Bursaspor; bu süreci hasarsız atlatması durumunda yeniden Play-Off yarışında iddia sahibi olabilecek. Balıkesirspor deplasmanıyla başlayacak süreçte Menemenspor ve Akhisarspor'u sahasında konuk edecek Bursa ekibi, daha sonra Boluspor deplasmanına gidecek. Akabinde Ankaraspor'u ağırlayacak Yeşil-beyazlılar, Adanaspor deplasmanıyla süreci noktalayacak.Bursaspor camiası, genç oyuncu Batuhan Kör'e de destek veriyor. Tuzlaspor karşılaşmasının son anlarında net bir gol fırsatından yararlanamayan 19 yaşındaki santrfor için, yeşil beyazlı taraftarlar sosyal medya üzerinden destek mesajları verdi. Kaçırdığı golün ardından büyük üzüntü yaşayan genç oyuncuyu, karşılaşmanın sonunda takım arkadaşları ve teknik heyet teselli etti. Genç oyuncunun, bu sezon 19 lig maçında 6 golü bulunuyor.

Bursa temsilcisinde kaleci Ataberk Dadakdeniz de kurtarışlarıyla Tuzlaspor maçında yıldızlaştı. Her iki yarıda da rakibin önemli tehlikelerinde kurtarışlarıyla takımını ayakta tutan 21 yaşındaki oyuncu, Tuzlaspor'un 22 şut attığı maçta 6 net kurtarışıyla ön plana çıktı. Sezon genelinde de sergilediği performans ile takdir kazanan genç oyuncunun, sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesini de uzatması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL