Bursaspor'da Gaziantep FK maç hazırlıkları sürüyor Yeşil-beyazlı takım taktik çalıştı

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşil-beyazlı takım taktik idman yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek. - BURSA