Bursaspor'da Gaziantep FK maç hazırlıkları sürüyor Yeşil-beyazlı takım taktik çalıştı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursaspor'da Gaziantep FK maç hazırlıkları sürüyor Yeşil-beyazlı takım taktik çalıştı

Bursaspor'da Gaziantep FK maç hazırlıkları sürüyor Yeşil-beyazlı takım taktik çalıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşil-beyazlı takım taktik idman yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor'da Gaziantep FK maç hazırlıkları sürüyor Yeşil-beyazlı takım taktik çalıştı

Bursaspor'da Gaziantep FK maç hazırlıkları sürüyor Yeşil-beyazlı takım taktik çalıştı

Bursaspor'da Gaziantep FK maç hazırlıkları sürüyor Yeşil-beyazlı takım taktik çalıştı

Bursaspor'da Gaziantep FK maç hazırlıkları sürüyor Yeşil-beyazlı takım taktik çalıştı

Bursaspor'da Gaziantep FK maç hazırlıkları sürüyor Yeşil-beyazlı takım taktik çalıştı

Böyle atılma tarihte görülmedi! Türkiye Kupası'nda çıkan karta kimse akıl sır erdiremedi

Böyle atılma tarihte görülmedi! Türkiye Kupası'nda çıkan karta kimse akıl sır erdiremedi

 Türkiye Kupası'nda gol yağmuru! Paşa son nefeste turladı

Türkiye Kupası'nda gol yağmuru! Paşa son nefeste turladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title