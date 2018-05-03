Bursasporlu Futbolcular, Fenerbahçe Maçı Öncesi İdmana Çıkmadı

Bursaspor'da futbolcular, paralarını alamadıklarını gerekçe göstererek Fenerbahçe maçı öncesi yapılan antrenmana çıkmadı.

Bursaspor'da futbolcular maddi sorunları sebep göstererek, Fenerbahçe maçı öncesi sabah antrenmanına çıkmadı.

Bursaspor'da sabah 10.00'da yapılması gereken idman ve teknik direktör Mustafa Er'in basın toplantısı iptal edildi.

DÜN DE GEÇ ÇIKMIŞLARDI

Kulüp tarafından resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.

Kulüp personelinin maaşlarını 3 aydır almadığı bilinirken, futbolculara ise uzun bir süredir ödeme yapılmadığı öğrenildi.

Kaynak: Skorer

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YORUMLAR (40)

  • SABRİ ORKİNOS:
    HERKES YENİLENİ YATMAKLA SUÇLUYOR DA ACABA FENER ŞAMPİYONLAR LİGİNDE SIFIR (0) ÇEKERKEN KİMLERE YATTI. . .
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  • BOKSÖR FERHAT:
    şampiyonluğun son virajına girmiş bir gs yi real madrid bile durduramaz. Bursa antrenamana çıkmış çıkmamış vs farketmez.
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  • ADALET:
    lan amçı satcaklar ya nasıl çirkef olcaklarını bilmiyorlar böyle maç satan takımları amatör lige tacn
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