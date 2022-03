Bursaspor'da futbolcular, Boluspor maçı için galibiyete odaklandı

Bursasporlu futbolcular, Spor Toto 1. Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda Beypiliç Boluspor ile oynayacakları maça odaklandı.

Yeşil-beyazlı ekibin antrenmanında Luka Capan ve Thievy Bifouma, açıklamalarda bulundu.

Capan, zorlu bir süreçten geçtiklerini belirtti.

Boluspor maçından galibiyetle ayrılacaklarına inandığını dile getiren Capan, "Sonraki maçlarda daha efektif olacağımıza inanıyorum. Çok fazla değişiklikler oldu. Bu takım için tabii ki iyi bir şey değil ama bu tarz şeylere odaklanmayacağız. Önümüzdeki maçtan galip ayrılıp sonraki maçları daha güzel bir şekilde geçirmeye çalışacağız. Maça odaklanmamız gerekiyor. Kesinlikle küme düşmeyecek bu takım, olumsuz şeyler düşünmek iyi değildir, eminim ki bu takım ligde kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Thievy Bifouma ise futboldan bir süre uzak kaldığını ancak şu an hazır olduğunu ve takıma katkı sağlamak için elinden geleni yapacağını kaydetti.

Oynamadığı sürecin kendisi için zorlu geçtiğini belirten Bifouma, şunları aktardı:

"Zorlu bir sezon geçti. Olumsuz şeyler oldu ama şu an buradayız. Bursaspor'a yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım. Bursaspor her zaman çok büyük bir kulüptür. 1. Lig'de şu an, bu zor bir süreç. İyi bir teknik direktörümüz var. Bana da burada forma giyme şansı verdi. Elimden geleni yapmak için buradayım. Bana şans verdiği sürece her şeyi yapacağım."