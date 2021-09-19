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Bursaspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bursaspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı

Bursaspor Kulübü, teknik direktör Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Bursaspor Kulübü, teknik direktör Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik direktörlük görevini üstlenen Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Fatih Tekke ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantılarında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.


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Haber: Bursaspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı - Haberler Spor
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