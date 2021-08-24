Bursaspor'da Fatih Tekke dönemi
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Bursaspor'da Fatih Tekke dönemi

Bursaspor'da Fatih Tekke dönemi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor, teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile anlaştığını sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

Bursaspor, teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile anlaştığını sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

Bursaspor, 2021-2022 sezonunun ilk haftasında sahasında Adanaspor'la 1-1 berabere kalmasının ardından Teknik Direktör Mustafa Er ile yollarını ayırmıştı. Mustafa Er'in istifası sonrası idmanlar Antrenör Ali Aköz gözetiminde gerçekleşirken, Bursaspor'dan yapılan açıklama ile teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Bursaspor'dan yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Teknik Direktörlük görevi için Fatih Tekke ile 1+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."

43 yaşındaki Fatih Tekke, teknik direktörlük kariyerine Kayseri Erciyesspor'da başladı. Boluspor, Manisaspor ve Denizlispor'u çalıştıran Fatih Tekke, son olarak İstanbulspor'da görev yapmıştı. - BURSA

Bursaspor'da Fatih Tekke dönemi
Bursaspor'da Fatih Tekke dönemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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