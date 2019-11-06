Bursaspor'da Fatih Öztürk istifa etti

Bursaspor Kulübü'nde Fatih Öztürk, yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa etti.

06.11.2019 10:40 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:40
Bursaspor'da Fatih Öztürk istifa etti

Bursaspor Kulübü'nde Fatih Öztürk, yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa etti.

Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu'nun haftalık olağan toplantısı dün akşam yapıldı. Çeşitli konuların görüşüldüğü toplantıda Reklam ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Fatih Öztürk, işlerinin yoğunluğu gerekçesiyle istifasını sundu. Öztürk'ün istifası, yönetim kurulu üyeleri tarafından kabul edildi.


- Bursa
Kaynak: DHA
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