Bursaspor'da Eyüpspor maçı hazırlıkları tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursaspor'da Eyüpspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor'da Eyüpspor maçı hazırlıkları tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor, yarın akşam saat 21.45'te Bitci Timsah Park'ta konuk edeceği Eyüpspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı ve tesislerde kampa girdi.

Bursaspor, yarın akşam saat 21.45'te Bitci Timsah Park'ta konuk edeceği Eyüpspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı ve tesislerde kampa girdi.

TFF 1. Lig'in 3. haftasında sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - BURSA

Bursaspor'da Eyüpspor maçı hazırlıkları tamamlandı
Bursaspor'da Eyüpspor maçı hazırlıkları tamamlandı
Bursaspor'da Eyüpspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

PFDK'den Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası
PFDK'den Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası
'250 milyon lira çerez parası' diyen Ali Koç, TFF'ye mesaj gönderdi: Bu daha başlangıç
"250 milyon lira çerez parası" diyen Ali Koç, TFF'ye mesaj gönderdi: Bu daha başlangıç
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye'ye övgüler yağdırdı
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye'ye övgüler yağdırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Ebru Şallı Düm Tek Tek Metin Çekmez Demet Akalın
Spor Cristiano Erol Bulut Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bursaspor'da Eyüpspor maçı hazırlıkları tamamlandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 21:56:19. #1.15#

title