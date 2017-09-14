Bursaspor'da Evkur Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıkları

Bursaspor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Özlüce Tesisleri'ndeki antrenmanda Sercan Yıldırım ve Pablo Battalla takımdan ayrı çalıştı.



Teknik direktör Paul Le Guen, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 3-0 kazandıkları Teleset Mobilya Akhisarspor maçının sonucundan memnun olduğunu söyledi.



Önlerindeki adımın bunun devamlılığını sağlamak olduğunu dile getiren Le Guen, şöyle konuştu:



"Evimizde özellikle rahat olmak, bu sonuçları devam ettirmek istiyoruz. Tabi dışarıda alacağımız sonuçları da birer fırsata çevirmek istiyoruz. Akhisarspor maçının beklentilerimizi karşıladığını söyleyemem. Takım ve performanstan memnunum ama hala gelişmemiz, daha ileri gitmemiz gereken konular var. Devamlılığı sağlayabilmemiz adına hala çok çalışmamız gerekiyor. Bu maçta 7 yeni oyuncu sahadaydı. Takım içinde bir bütünlük sağlamak adına hala çok çalışmamız gerekiyor. Bu zor bir iş belki ama bu zorluğun içinde güzellikler de var. Takımımızın potansiyele sahip olduğunu görmek ve buna ulaşmasını sağlamaya çalışmak benim açımdan çok zevkli."



Fransız teknik adam, her maçın zor olduğunu anlatarak, "Bu hafta oynayacağımız Yeni Malatyaspor iyi bir takım kurdu. Takımdaki birçok oyuncuyu iyi tanıyorum çünkü daha önce Fransa'da oynadılar. Dikkatli olmamız gerekiyor. Mütevazı ve alçak gönüllü bir şekilde bu karşılaşmaya hazırlanmalıyız ki şansımız olsun. Hatırlamalıyız ki geçen sezon bu takım için çok zordu. Biz de bunun üzerine yeni bir şeyler kurmaya çalışıyoruz ve bunun zaman alacağını hesaba katmamız gerekiyor." yorumunu yaptı.



"Batalla için bugün veya yarın karar vereceğiz"



Sakatlığı bulunan ve takımdan ayrı çalışan takım kaptanı Pablo Batalla'nın durumunun sorulması üzerine Le Guen, "Bugün veya yarın Batalla'nın durumuyla alakalı karar vereceğiz." ifadesini kullandı.



Le Guen, transferlere ilişkin bir soru üzerine de şunları aktardı:



"Yeni oyunculardan, getirdiğimiz oyunculardan gerçekten çok memnunum. Baktığınızda çoğu ilk 11'de sahaya çıkıyor. Transfer hedefimizi belirlerken hedefim, katkı verecek, direkt ilk 11'de oynayacak oyuncuları transfer etmekti. Daha mutlu olabilmem için takımdaki belli oyuncuların da gönderilmesi adına daha iyi hamleler yapabilirdik. Kadroya bakıldığında 30'dan fazla oyuncumuz var. Bunun belli sebepleri var. Halihazırda çok fazla kontratlı oyuncumuz var. Buna rağmen kadromuzu tazelemek istedik. Bu kadro daha aza inebilirdi ama o da şu an için sıkıntı değil, çünkü oyuncuların kontratları var ve bunlara da saygı duymamız gerekiyor."