Bursaspor'da Eskişehirspor maçı hazırlıkları sürüyor
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Bursaspor'da Eskişehirspor maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor'da Eskişehirspor maçı hazırlıkları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Eskişehirspor maçı hazırlıklarını bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Eskişehirspor maçı hazırlıklarını bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında deplasmandaEskişehirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktörümüz Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 25 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman5'e 2 pas pres oyunu ile devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde yarı sahada top kapma çalışmasının ardından çift kale maç yaptı. Bursaspor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek. - BURSA

Bursaspor'da Eskişehirspor maçı hazırlıkları sürüyor
Bursaspor'da Eskişehirspor maçı hazırlıkları sürüyor
Bursaspor'da Eskişehirspor maçı hazırlıkları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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