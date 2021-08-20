Bursaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları devam etti
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Bursaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları devam etti

Bursaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları devam etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor, Pazartesi akşamı saat 19.15'te deplasmanda karşılaşacağı Erzurumspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Bursaspor, Pazartesi akşamı saat 19.15'te deplasmanda karşılaşacağı Erzurumspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

TFF 1. Lig'in 2. haftasında deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanı ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenör Ali Aköz gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman koordinasyon hareketleriyle devam etti. Ardından pas pres oynayan yeşil-beyazlılar, son bölümde çift kale maç yaptı. Sakatlıkları bulunan Ramazan Keskin, İsmail Çokçalış'ın tedavilerine devam edilirken, Cüneyt Köz takımdan ayrı düz koşu gerçekleştirdi. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları devam etti
Bursaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları devam etti
Bursaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları devam etti
Bursaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları devam etti
Bursaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları devam etti
Bursaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları devam etti
Bursaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları devam etti
Bursaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları devam etti
Bursaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları devam etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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