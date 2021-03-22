Bursaspor'da Emirhan Aydoğan'ın yıldızı parlıyor

Bursaspor'un 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan, bu sezon, kariyerinin öncesindeki dönemlerine göre gole katkısını ikiye katladı.

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Bursaspor'un son haftalarda yükselen performansında önemli rol oynayan Emirhan Aydoğan, oyuna ve skora yaptığı katkıyla dikkat çekti. Son oynanan Adanaspor mücadelesinde, bir gol ve bir asistle takımının maçı 3-0 kazanmasında direkt rol alan genç oyuncu, ligdeki gol sayısını da 7'ye çıkardı. Ligde bu sezon 24 kez forma şansı bulan Emirhan, 3 asist ile de takım arkadaşlarına yardımcı oldu. Teknik heyetin güvenini kazanan Emirhan, ligdeki 22 maçta tam süre aldı.

Yeşil-beyazlıların altyapısından yetişen oyuncu, önceki dönemlerdeki performansını da katladı. Geçtiğimiz sezon 22 lig müsabakasında forma giyen Emirhan, 2 kez gol sevinci yaşamış, asist katkısında bulunamamıştı. Bu sezon ise bambaşka bir görüntüye bürünen oyuncunun, profesyonel kulüp kariyerinde ise geçen sezonlarda yalnızca 7 golü bulunuyordu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL