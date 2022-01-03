Bursaspor'da Emirhan Aydoğan'ın sözleşmesi feshedildi

Bursaspor'un kaptanı Emirhan Aydoğan'ın sözleşmesi feshedildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da uzun zamandır yolların ayrılması beklenilen Emirhan Aydoğan'ın sözleşmesi feshedildi. Son maçlarda kadroya dahi alınmayan 24 yaşındaki futbolcuyla yolların neden ayrıldığı konusunda yeşil-beyazlı kulüpten her hangi bir açıklama yapılmadı. Bursaspor'un Türkiye Futbol Federasyonu'nda yer alan kadrosunda Emirhan Aydoğan isminin yanında önce fesih yazdı sonrasında da listeden kaldırıldı. Emirhan Aydoğan'a Süper Lig'den ve Spor Toto 1. Lig'den birçok teklif var. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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