Bursaspor'da eksik futbolcular teknik ekibi düşündürüyor - Haberler
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Bursaspor'da eksik futbolcular teknik ekibi düşündürüyor

Bursaspor'da eksik futbolcular teknik ekibi düşündürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eyüpspor'la bu hafta sonu kritik bir maça çıkacak olan Bursaspor'da eksikler isimler can sıkıyor.

Eyüpspor'la bu hafta sonu kritik bir maça çıkacak olan Bursaspor'da eksikler isimler can sıkıyor. Kart cezalısı İsmail Yüksek ve Taha Altıkardeş'in yanı sıra, sakatlıkları bulunan Luka Capan ve Massimo Bruno, teknik heyeti düşündürüyor.

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Eyüpspor'la karşılaşacak olan Bursaspor'da eksik isimler can sıkıyor. Yeşil-beyazlı takımda kart cezalısı Taha Altıkardeş ile İsmail Yüksek, kritik deplasmanda forma giyemeyecek. Aynı zamanda Erzurumspor maçında sakatlanan Luka Capan da İstanbul'a götürülmeyecek. Sakatlığı bulunan bir diğer isim olan Massimo Bruno'nun da Eyüpspor maçında oynaması zor görünüyor. Ancak Bruno'nun durumunun maç saatinde belli olacağı belirtildi. Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın ilk 11 futbolcusu olan bu dört oyuncunun yerine kimleri oynatacağı ise merak konusu.

(Barış Yalım-İHA)

Bursaspor'da eksik futbolcular teknik ekibi düşündürüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İsmail Yüksek, Spor Toto, Bursaspor, Eyüpspor, Spor, Güncel, Haber

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