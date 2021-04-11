Bursaspor'da Ekrem Pamuk başkanlığa adaylığını açıkladı

Bursaspor Kulübü'nde 22 Mayıs 2021'de gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul öncesi Ekrem Pamuk, başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Bursaspor Kulübü'nde 22 Mayıs 2021'de gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul öncesi Ekrem Pamuk, başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Tüzükte yer alan bir maddeden dolayı adaylığı resmileşmeyen Emin Adanur'un Pamuk'u işaret ettiği öğrenildi.

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Ümraniyespor'a mağlup olan Bursaspor'da yine hareketli saatler yaşanıyor. Yeşil-beyazlı kulüpte, 22 Mayıs 2021'de gerçekleşecek Olağan Genel Kurul öncesi başkan adayları da çıkmaya başladı. Daha önce adaylığını açıklayan ancak kulübe üyelik süresi ile ilgili sıkıntı yaşayan ve tüzüğe takılan Emin Adanur, Ekrem Pamuk ismini öne çıkarttı. Ünlü iş adamı Ekrem Pamuk ise resmen Bursaspor başkanlığına adaylığını açıkladı. Pamuk, "Bursaspor'u Süper Lig'e çıkartmak istiyoruz. Hedefimiz kesinlikle bu yönde. Kendimize güveniyoruz. Oyuncularımız ve teknik heyetimize aynı güvenle yola çıkacağız. Herkese hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Emin Adanur'un da ikinci başkanlık görevini üstleneceği öğrenildi. Mevcut Başkan Erkan Kamat'ın ise henüz aday olup olmayacağı netlik kazanmadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı