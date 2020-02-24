Bursaspor'da dikkat çeken istatistik

24.02.2020 12:05 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:05

Yeşil-beyazlılar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında Teknik Direktör İbrahim Üzülmez döneminde topa en az sahip olduğu karşılaşmayı oynadı.



TFF 1. Lig'in 23. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-1 mağlup olan Bursaspor, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez döneminde bir ilki yaşadı. Kritik mücadelede yüzde 39 topla oynama oranı elde eden yeşil-beyazlılar, Üzülmez döneminde topa en az sahip olduğu karşılaşmayı oynadı. Meşin yuvarlağı maçın büyük bir bölümünde rakibine bırakan Timsah, aynı zamanda bu sezon hücum anlamında en verimsiz karşılaşmalarından birini geride bıraktı.



Bursaspor, İbrahim Üzülmez'in görev başında olduğu 8 maçta topa ortalama yüzde 49 oranında sahip oldu. Erzurum'da bu rakam yüzde 39'a düşerek, ortalamanın çok altında kaldı. - BURSA

Kaynak: İHA