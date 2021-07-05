Bursaspor'da çalışmalar tempolu devam ediyor
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Bursaspor'da çalışmalar tempolu devam ediyor

Bursaspor'da çalışmalar tempolu devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bursaspor'da çalışmaların temposu arttı.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bursaspor'da çalışmaların temposu arttı. Yeşil-beyazlı takım, sabah saatlerindeki antrenmanla form tutarken, günü akşam yapacağı idmanla tamamlayacak.

Sezon başı hazırlıklarının ilk etabını İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sürdüren Bursaspor, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas pres çalışmalarıyla devam etti. Son bölümde ise minyatür kalelere hücum oyunu oynadı. Sakatlıkları süren futbolcular İsmail Çokçalış, Hasan Basri Ünal ve Tuğbey Akgün'ün tedavilerine devam edildi. Sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona eren ve yeniden anlaşma sağlanan İsmail Can Çavuşluk da çalışmada yer aldı. Bursaspor bu akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor'da çalışmalar tempolu devam ediyor
Bursaspor'da çalışmalar tempolu devam ediyor
Bursaspor'da çalışmalar tempolu devam ediyor
Bursaspor'da çalışmalar tempolu devam ediyor
Bursaspor'da çalışmalar tempolu devam ediyor
Bursaspor'da çalışmalar tempolu devam ediyor
Bursaspor'da çalışmalar tempolu devam ediyor
Bursaspor'da çalışmalar tempolu devam ediyor
Bursaspor'da çalışmalar tempolu devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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