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Bursaspor'da büyük hayal kırıklığı

Süper Lig'e yükselemeyen yeşil-beyazlılar, taraftarını üzüntüye boğdu.

Bursaspor'da büyük hayal kırıklığı
27.07.2020 15:39 | Son Güncelleme: 27.07.2020 16:36

Süper Lig'e yükselemeyen yeşil-beyazlılar, taraftarını üzüntüye boğdu.

Bu sezon tek hedefi Süper Lig'e geri dönmek olan Bursaspor'da, bu hedefini gerçekleştirememiş olmanın üzüntüsü yaşanıyor. Play-off yarı final rövanş mücadelesinde Adana Demirspor deplasmanından 4-1 mağlup ayrılan yeşil-beyazlılar, Bursa'ya büyük bir üzüntüyle döndü. Karşılaşmanın ilk yarısında net gol fırsatlarını harcayan ve ikinci yarıda yediği 4 golle Süper Lig umutlarını yetiren Timsah, önümüzdeki sezona aynı hedefle başlayacak. - BURSA

Kaynak: İHA

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