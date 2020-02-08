Bursaspor'da Burak Kapacak şoku!

08.02.2020 14:14 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:14

Bursaspor'a, Osmanlıspor maçı öncesi Burak Kapacak'tan kötü haber geldi.



TFF 1. Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, sakatlık haberiyle sarsıldı. Takımın önemli isimlerinden biri olan Burak Kapacak'ın, son antrenmanda sol uyluk ön üst adalesinde çekme meydana geldiği ve Osmanlıspor karşılaşmasında forma giyemeyeceği öğrenildi.



Öte yandan akut bakteriyel üst solunum yolları enfeksiyonu geçiren kaleci Ataberk Dadakdeniz'in de tedavisine başlandığı kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İHA