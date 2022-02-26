Bursaspor'da Boluspor maçı hazırlıkları devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursaspor'da Boluspor maçı hazırlıkları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Bursaspor'da Boluspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Boluspor maçı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi.

Boluspor maçı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı futbolcular, kuvvet çalıştı.

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Kondisyon Salonu'nda yaptığı ilk antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Yeşil-beyazlılar salonda kuvvet çalışmaları yaptı. Bursaspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor'da Boluspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor'da Boluspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor'da Boluspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor'da Boluspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor'da Boluspor maçı hazırlıkları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Spor

İbrahim Yazıcı, Bursaspor, Spor Toto, Boluspor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title