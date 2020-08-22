Bursaspor'da bir futbolcunun testi pozitif çıktı Yeşil-beyazlılarda bir oyuncunun Covid-19 PCR testi pozitif çıktı.

Yeşil-beyazlılarda bir oyuncunun Covid-19 PCR testi pozitif çıktı.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızdaki bir oyuncumuzun Covid-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmış olup, sporcumuz sağlık sponsorumuz Medicana Hastanesi'nde karantina altına alınmıştır.

Kamp kadromuzdaki oyuncularımız da önlem olarak ve Sağlık Bakanlığımızın kararı doğrultusunda 27 Ağustos Perşembe gününe kadar Özlüce Tesisleri'nde karantinaya alınmıştır. Bu sebeple Özlüce Tesisleri, giriş ve çıkışlara kapatılmıştır.

Daha önceden açıklamış olduğumuz kamp programımız da ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla." - BURSA

Kaynak: İHA