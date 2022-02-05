Bursaspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı - Haberler Spor
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Bursaspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

AA, Sedat Gök - Spor
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Bursaspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

ALTINORDU, ORDU (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeşil-beyazlı takımın ligin 23. haftasında bugün iç sahada Altınordu ile oynayacağı karşılaşma öncesi yapılan olağan PCR testi sonucunda bir oyuncunun testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Açıklamada, "Futbolcumuzun genel sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon sürecine başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

AA / Sedat Gök - Spor

PCR Testi, Altınordu, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Haber

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