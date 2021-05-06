Bursaspor'da başkan adaylığı için son 10 gün
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Bursaspor'da başkan adaylığı için son 10 gün

Bursaspor'da başkan adaylığı için son 10 gün
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor'da 22-30 Mayıs'ta yapılacak olan kongre öncesi başkan adaylarının listelerini Divan Başkanlık Kurulu'na sunmasına 10 gün kaldı.

Bursaspor'da 22-30 Mayıs'ta yapılacak olan kongre öncesi başkan adaylarının listelerini Divan Başkanlık Kurulu'na sunmasına 10 gün kaldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da kongre heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Başkan adayları ise resmi başvuru yapmak için gün sayıyor. 22-30 Mayıs'ta yapılacak olan Olağan Genel Kurul öncesi, aday olan ve olacak isimler, 15 Mayıs'ta Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yer alacak Divan Başkanlık Kurulu'na listelerini teslim edecek. Yeşil beyazlı kulübün tüzüğü gereği adaylık başvuruları nöbetçi noterden 100 üyeli imza dilekçeleriyle birlikte yapılacak. 17 Mayıs'a kadar devam edecek olan tam kapanma uygulanması ise adaylık başvuru sürecini etkilemeyecek. Konuyla ilgili Bursa Valiliği ve Dernekler Masası'ndan görüş alındığı, tüzük gereği sürecin belirlenen tarihlerde yürütülmesinde bir sakınca olmadığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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