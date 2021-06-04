Bursaspor'da Barcelona ve Arsenal modeli uygulanacak
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Bursaspor'da Barcelona ve Arsenal modeli uygulanacak

Bursaspor'da Barcelona ve Arsenal modeli uygulanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor yönetimine talip olan Emin Adanur, göreve gelmeleri halinde, U19 takımını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne taşıyarak, Barcelona ve Arsenal'de uygulanan yöntemle genç oyuncuların önünü açacaklarını söyledi.

Bursaspor yönetimine talip olan Emin Adanur, göreve gelmeleri halinde, U19 takımını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne taşıyarak, Barcelona ve Arsenal'de uygulanan yöntemle genç oyuncuların önünü açacaklarını söyledi.

Bursaspor'da yarın gerçekleştirilecek kongre öncesi göreve talip olan Emin Adanur dikkat çeken bir projeyi duyurdu. Adanur, Barcelona ve Arsenal'de uygulanan bir sistemi Bursaspor'a entegre edeceklerini belirterek, "Gençlere çok önem veriyoruz. Bu yüzden dünyanın dev kulüplerinin de neler yaptığını yakından takip ediyoruz. Göreve gelmemiz halinde U19 takımını hemen Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne taşıyacağız. Genç oyuncularımız, Teknik Direktörümüz Mustafa Er ve Pablo Martin Batalla'nın kontrolü altında olacaklar" dedi.

"Finansal olarak kimseden para istemeyen bir Bursaspor olacak"

Emin Adanur şöyle devam etti: "Bu sistemi Barcelona ve Arsenal uyguluyor. Bizde de bu sistem hemen devreye girecek. Sadece Bursaspor değil, Bursa'daki bütün kulüplerdeki futbolcular tek tek incelenecek. Amatör futbola kadar inilecek bakılacak. Bursa bir futbol şehir. Bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz. 7 yaşındaki çocuğun bile kabiliyetinden haberimiz olacak. Biz kendi projelerimizle, kendi kaynaklarımızla Bursaspor'a para kazandıracağız. Finansal olarak kimseden para istemeyen bir Bursaspor oluşturacağız." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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