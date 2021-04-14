Bursaspor'da Bandırmaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 30. haftasında yarın akşam karşı karşıya geleceğini Bandırmaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 30. haftasında yarın akşam karşı karşıya geleceğini Bandırmaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Bandırmaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas pres oyunu ile devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı