Bursaspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları başladı - Haberler

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Bursaspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bursaspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor ara vermeden Balıkesirspor maçı hazırlıklarına startı verdi.

Bursaspor ara vermeden Balıkesirspor maçı hazırlıklarına startı verdi. Yeşil-beyazlı takım karlar altında çalışmasını sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Balıkesirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası'ndayaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat 10dakika sürdü. Topla birlikte ısınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde tempolu koşular yaptı. Dün oynanan Eyüpspormaçında görev alan futbolcular yenileme çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları başladı

İhlas Haber Ajansı / Spor

İbrahim Yazıcı, Balıkesirspor, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Haberler

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