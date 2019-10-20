Bursaspor'da bahar havası

20.10.2019 11:47

Bursaspor, Cesar Grup Ümraniyespor galibiyetiyle birlikte moral buldu. 2 dakikada bulduğu goller ile eksik oynamasına karşın maçı çevirerek sahadan 2-1 galip ayrılan yeşil beyazlılar, evindeki 4'üncü maçından da 3 puanla ayrılmayı başardı.

Kaynak: DHA