Bursaspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı (2)

AYTAÇ'TAN AÇIKLAMA

Bursaspor ile karşılıklı olarak sözleşmesini fesheden Aytaç Kara, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. 26 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, "Bu forma altında hem saha içinde hem saha dışında her zaman en iyi mücadelemi vermeye çalıştım. Takım arkadaşlarıma, taraftarlarımıza, kötü günler geçirdiğimiz bu sezon da yüreğiyle, dualarıyla bizimle birlikte olan herkese çok teşekkürler. Ben Bursaspor'u çok sevdim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA