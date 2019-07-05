Bursaspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı (2)
AYTAÇ'TAN AÇIKLAMABursaspor ile karşılıklı olarak sözleşmesini fesheden Aytaç Kara, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.
AYTAÇ'TAN AÇIKLAMA
Bursaspor ile karşılıklı olarak sözleşmesini fesheden Aytaç Kara, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. 26 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, "Bu forma altında hem saha içinde hem saha dışında her zaman en iyi mücadelemi vermeye çalıştım. Takım arkadaşlarıma, taraftarlarımıza, kötü günler geçirdiğimiz bu sezon da yüreğiyle, dualarıyla bizimle birlikte olan herkese çok teşekkürler. Ben Bursaspor'u çok sevdim" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA
YORUMLAR
İmamoğlu'na "Canımı veririm size bilgileri vermem" diyen İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı görevden alındı
Son Dakika Haberleri