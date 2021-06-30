Bursaspor'da Ataberk Dadakdeniz belirsizliği sürüyor
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Bursaspor'da Ataberk Dadakdeniz belirsizliği sürüyor

Bursaspor'da Ataberk Dadakdeniz belirsizliği sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor Kulübü, sözleşmesi sona eren ancak yeni sezon için görüşme halinde bulunduğu Ataberk Dadakdeniz'i sosyal medya hesaplarında takipten çıktı.

Bursaspor Kulübü, sözleşmesi sona eren ancak yeni sezon için görüşme halinde bulunduğu Ataberk Dadakdeniz'i sosyal medya hesaplarında takipten çıktı. Bu durum, camiada, 22 yaşındaki file bekçisi ile devam edilmeyeceği yönünde yorumlandı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'la olan sözleşmesi biten ve yenileme tekliflerine hiçbir şekilde yanaşmayan Ataberk Dadakdeniz'le ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yeşil-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarında genç kaleciyi takipten çıktı. Sözleşmesi sona eren bir başka futbolcu Onur Atasayar'da böyle bir gelişmenin yaşanmaması, camiada, Ataberk'le anlaşma zemininin tamamen bozulduğu yorumlarına sebep oldu. 22 yaşındaki file bekçisinin Instagram hesabından mevcut hiçbir Bursasporlu futbolcuyu takip etmemesi de dikkatlerden kaçmadı. - BURSA

Bursaspor'da Ataberk Dadakdeniz belirsizliği sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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