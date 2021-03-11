Bursaspor'da Ankaraspor maçı hazırlıkları yağmur altında gerçekleşti

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında sahasında konuk edeceği Ankaraspor maçı hazırlıklarına yağmur altında yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er'in düşünceli görüntüsü ise dikkatlerden kaçmadı.

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Pazar akşamı saat 19.00'da sahasında Ankaraspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarınıÖzlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman 1saat 20 dakika sürdü. Genç teknik adamın çalışma boyunca düşünceli görüntüsü ise dikkatlerden kaçmadı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle ile başlayan antrenmandanın büyük bölümünde de taktik çalışma gerçekleşti. Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı