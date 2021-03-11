Bursaspor'da Ankaraspor maçı hazırlıkları yağmur altında gerçekleşti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bursaspor'da Ankaraspor maçı hazırlıkları yağmur altında gerçekleşti

11.03.2021 14:25 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:34
Bursaspor'da Ankaraspor maçı hazırlıkları yağmur altında gerçekleşti

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında sahasında konuk edeceği Ankaraspor maçı hazırlıklarına yağmur altında yaptığı antrenmanla devam etti.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında sahasında konuk edeceği Ankaraspor maçı hazırlıklarına yağmur altında yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er'in düşünceli görüntüsü ise dikkatlerden kaçmadı.

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Pazar akşamı saat 19.00'da sahasında Ankaraspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarınıÖzlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman 1saat 20 dakika sürdü. Genç teknik adamın çalışma boyunca düşünceli görüntüsü ise dikkatlerden kaçmadı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle ile başlayan antrenmandanın büyük bölümünde de taktik çalışma gerçekleşti. Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek. - BURSA

Bursaspor'da Ankaraspor maçı hazırlıkları yağmur altında gerçekleşti
Bursaspor'da Ankaraspor maçı hazırlıkları yağmur altında gerçekleşti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ümit Özdağ Pervin Buldan Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Pelin Öztekin Esra Dermancıoğlu
Spor Ali Koç Erol Bulut Ali Şansalan Cüneyt Çakır İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursaspor'da Ankaraspor maçı hazırlıkları yağmur altında gerçekleşti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 14:38:11. #1.14#
title