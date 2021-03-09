Bursaspor'da Ankaraspor maçı hazırlıkları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bursaspor'da Ankaraspor maçı hazırlıkları sürüyor

09.03.2021 19:22 | Son Güncelleme: 09.03.2021 19:26
Bursaspor'da Ankaraspor maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında 14 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynayacağı Ankaraspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında 14 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynayacağı Ankaraspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

TFF 1. Lig'in 26. haftasında sahasında Ankaraspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pasçalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı.

Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek. - BURSA

Bursaspor'da Ankaraspor maçı hazırlıkları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Meral Akşener Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Murat Balcı Pelin Öztekin Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Arda Turan Ali Şansalan Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursaspor'da Ankaraspor maçı hazırlıkları sürüyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 19:28:29. #1.14#
title