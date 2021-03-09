Bursaspor'da Ankaraspor maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında 14 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynayacağı Ankaraspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

TFF 1. Lig'in 26. haftasında sahasında Ankaraspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pasçalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı.

Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı