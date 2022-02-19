Bursaspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlandı.
Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlandı.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde çift kale maç yaptı.
Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, bugün öğle saatlerinde Ankara'ya hareket edecek. - BURSA