Bursaspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları tamamlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursaspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Bursaspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlandı.

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlandı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde çift kale maç yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, bugün öğle saatlerinde Ankara'ya hareket edecek. - BURSA

Bursaspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Spor

İbrahim Yazıcı, Ankaragücü, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title