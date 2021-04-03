Bursaspor'da Altay maçının taktik antrenmanı yapıldı

TFF 1. Lig'in 28. haftasında sahasında Altay'ı konuk edecek olan Bursaspor, bugünkü antrenmanında taktik çalıştı.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında sahasında Altay'ı konuk edecek olan Bursaspor, bugünkü antrenmanında taktik çalıştı. Teknik Direktör Mustafa Er'in futbolcularına yaptığı uyarılar ise dikkatlerden kaçmadı.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazartesi akşamı saat 19.00'da sahasında Altay ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarınıÖzlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman, 1 saat 20dakika sürdü. Isınmave koordinasyon hareketleri ile başlayan idman, 5'e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışma yaptı. Bu esnada Mustafa Er, sık sık oyunu durdurarak oyuncularına telkinlerde bulunması dikkatlerden kaçmadı. Bursaspor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı