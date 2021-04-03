Bursaspor'da Altay maçının taktik antrenmanı yapıldı
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Bursaspor'da Altay maçının taktik antrenmanı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bursaspor'da Altay maçının taktik antrenmanı yapıldı

TFF 1. Lig'in 28. haftasında sahasında Altay'ı konuk edecek olan Bursaspor, bugünkü antrenmanında taktik çalıştı.

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TFF 1. Lig'in 28. haftasında sahasında Altay'ı konuk edecek olan Bursaspor, bugünkü antrenmanında taktik çalıştı. Teknik Direktör Mustafa Er'in futbolcularına yaptığı uyarılar ise dikkatlerden kaçmadı.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazartesi akşamı saat 19.00'da sahasında Altay ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarınıÖzlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman, 1 saat 20dakika sürdü. Isınmave koordinasyon hareketleri ile başlayan idman, 5'e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışma yaptı. Bu esnada Mustafa Er, sık sık oyunu durdurarak oyuncularına telkinlerde bulunması dikkatlerden kaçmadı. Bursaspor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek. - BURSA

Bursaspor'da Altay maçının taktik antrenmanı yapıldı
Bursaspor'da Altay maçının taktik antrenmanı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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