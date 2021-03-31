Bursaspor'da Altay maçı öncesi moraller yüksek

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 28. haftasında oynanacak olan Altay maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 28. haftasında oynanacak olan Altay maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Kendi aralarında turnuva yapan futbolcuların moralinin oldukça yüksek olduğu gözlendi.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da sahasında Altay ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er nezaretindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleri ile başlayan antrenman, 5'e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde 3 takıma ayrılarak yarı sahada çift kale turnuva yaptı. Turnuva sırasında ve sonrasında futbolcuların moralli görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. Kazanan takım ise objektiflere zafer pozu verdi. Bursaspor, Altay maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı